Goldrausch in Alaska
Folge vom 02.04.2024: Das 15-Millionen-Dollar-Wagnis
88 Min.Folge vom 02.04.2024Ab 12
Die Glücksritter Nordamerikas starten in eine neue Goldsaison. Tony Beets und seine Sippe haben heuer Großes vor: 6.000 Unzen sind das Ziel! Um die Rekordmarke zu erreichen, fährt Tony schwere Geschütze auf. Am Paradise Hill will der Goldschürfer eine 7 Hektar große Supergrube ausbaggern. Auch Rick Ness ist aus der Versenkung zurück. Nach einer unfreiwilligen Auszeit kämpft er nun um seine Mine bei Keno City. Den dicksten Paukenschlag zum Saisonbeginn legt Goldjunge Parker Schnabel aufs Parkett. Für 15 Millionen Dollar kauft er seinen eigenen Claim im Klondike.
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.