Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Goldrausch in Alaska

Special: Schlimme Schlamassel

DMAXFolge vom 25.06.2024
Special: Schlimme Schlamassel

Special: Schlimme SchlamasselJetzt kostenlos streamen

Goldrausch in Alaska

Folge vom 25.06.2024: Special: Schlimme Schlamassel

44 Min.Folge vom 25.06.2024Ab 12

Ob festgefahrene Trucks, geplatzte Rohre oder kaputte Motoren: Wer in Alaska und Kanada Gold schürft, darf sich von Rückschlägen nicht abhalten lassen. Bei der Minenarbeit in der Wildnis Nordamerikas sind Probleme an der Tagesordnung, und die Goldsucher:innen müssen sich meist selbst aus der Patsche helfen. Von Transportunfällen bei der Beets-Familie über abstürzende Waschanlagen im Team Schnabel bis hin zu zwischenmenschlichen Zerwürfnissen: In dieser Folge stehen die katastrophalsten Fehler, die größten Desaster und die cleversten Reparaturen im Fokus.

Alle verfügbaren Folgen