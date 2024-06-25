Special: Schlimme SchlamasselJetzt kostenlos streamen
Goldrausch in Alaska
Folge vom 25.06.2024: Special: Schlimme Schlamassel
Ob festgefahrene Trucks, geplatzte Rohre oder kaputte Motoren: Wer in Alaska und Kanada Gold schürft, darf sich von Rückschlägen nicht abhalten lassen. Bei der Minenarbeit in der Wildnis Nordamerikas sind Probleme an der Tagesordnung, und die Goldsucher:innen müssen sich meist selbst aus der Patsche helfen. Von Transportunfällen bei der Beets-Familie über abstürzende Waschanlagen im Team Schnabel bis hin zu zwischenmenschlichen Zerwürfnissen: In dieser Folge stehen die katastrophalsten Fehler, die größten Desaster und die cleversten Reparaturen im Fokus.
