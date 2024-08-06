Hochwasser-Alarm im Money PitJetzt kostenlos streamen
Goldrausch in Alaska
Folge vom 06.08.2024: Hochwasser-Alarm im Money Pit
Am Dominion Creek im kanadischen Yukon läuft das Goldgeschäft auf Hochtouren. Aber als ein Dammbruch die einzige Zufahrtsstraße überflutet, hat Anlagen-Chef Mitch Blaschke alle Hände voll zu tun, eine Katastrophe am Money-Pit-Abschnitt zu verhindern. Auch am Duncan Creek, beim Team von Rick Ness, gibt es Probleme: Die Goldwaschanlage „Monster Red“ muss zweimal abgeschaltet werden. Erst sorgt eine verstopfte Ansaugleitung für Ärger, dann gerät durch eine zerbrochene Stoßplatte die Arbeit ins Stocken. Derweil will Tony Beets am Indian River mit einer zusätzlichen Anlage die Ausbeute erhöhen.
