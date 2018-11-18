Die UnabhängigkeitserklärungJetzt kostenlos streamen
Goldrausch in Alaska
Folge vom 18.11.2018: Die Unabhängigkeitserklärung
88 Min.Folge vom 18.11.2018Ab 12
Für Rick Ness geht es am Quartz Creek um alles oder nichts. Der ehemalige Vorarbeiter setzt dort bei einem Goldgräber-Projekt sein gesamtes Hab und Gut aufs Spiel. Doch 250 000 Dollar reichen bei Weitem nicht aus, um die Unkosten für Benzin, Maschinen und Löhne zu decken. Deshalb ist der Glücksritter in Nordamerika auf die Hilfe seiner Freunde angewiesen. Parker Schnabel steht in der Wildnis ebenfalls unter Druck. Der Goldminer hat viel Geld in eigenen Grund und Boden investiert. Aber der Weg in die Unabhängigkeit ist mit Hindernissen gepflastert.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.