Goldrausch in Alaska
Folge vom 03.03.2019: Mit dem Boot kommt die Not
45 Min.Folge vom 03.03.2019Ab 12
Für Minen-Boss Parker Schnabel und seine Gefährten läuft es am Scribner Creek endlich rund. Sechs Wochen vor dem Wintereinbruch haben die Männer bereits Gold im Wert von fast fünf Millionen Dollar ausgegraben. Mit dieser Ausbeute liegt das Team in Nordamerika gut im Zeitplan. Aber dann setzen die Schatzsucher ihre Errungenschaften leichtfertig bei einem Speedboot-Rennen aufs Spiel. Parker und sein Chefmechaniker Mitch Blaschke geben in den pfeilschnellen Wasserfahrzeugen zu viel Gas. Dieser Übermut hat böse Konsequenzen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.