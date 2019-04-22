Goldrausch in Alaska
Folge vom 22.04.2019: Drei Seiten einer Medaille
44 Min.Folge vom 22.04.2019Ab 12
Mit Tony Beets ist nicht gut Kirschen essen. Der Goldgräber verteidigt in Nordamerika beharrlich seine Interessen - mit allen legalen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen. Oder ist der gebürtige Niederländer am Ende gar nicht so kompromisslos, wie man ihm oft unterstellt? In diesem Special erzählt der Schatzsucher-Veteran, wie es zum Streit mit seinem ärgsten Rivalen kam. Und Tonys Geschichte klingt völlig anders als Parker Schnabels Version. Die Teams wagen zudem einen Ausblick auf die nächste Schürfsaison. Sind die Glücksritter für kommende Aufgaben gerüstet?
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.