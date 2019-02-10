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Goldrausch in Alaska

Das Leid mit den Löchern

DMAXFolge vom 10.02.2019
Das Leid mit den Löchern

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Goldrausch in Alaska

Folge vom 10.02.2019: Das Leid mit den Löchern

45 Min.Folge vom 10.02.2019Ab 12

60 Prozent weniger Edelmetall als in den Wochen zuvor: Rick Ness und seine Gefährten können sich den plötzlichen Einbruch nicht erklären, deshalb ziehen die Abenteurer am Quartz Creek einen Experten zurate. Freddy Dodge ist seit 40 Jahren im Goldgräbergeschäft tätig und kennt das Business wie seine Westentasche. Der erfahrene Schatzsucher nimmt auf dem Claim die Waschanlage des Teams unter die Lupe. Parker Schnabel und seine Crew bewegen unterdessen in der Wildnis 45 Tonnen schwere Gerätschaften von einem Einsatzort zum nächsten.

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