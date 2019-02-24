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Goldrausch in Alaska

Jawort am Yukon

DMAXFolge vom 24.02.2019
Jawort am Yukon

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Goldrausch in Alaska

Folge vom 24.02.2019: Jawort am Yukon

44 Min.Folge vom 24.02.2019Ab 12

In Dawson City läuten die Hochzeitsglocken. Monica Beets heiratet ihren Verlobten Taylor. Doch bevor sich der Vater der Braut zur Feier des Tages eine Krawatte umbindet, muss sich Tony um seine Waschanlagen kümmern. Denn noch hat der Alaska-Veteran bei Weitem nicht so viel Edelmetall eingefahren, wie geplant. Schafft es der Goldgräber trotzdem rechtzeitig zum Traualtar? Rick Ness sorgt sich derweil um die Gesundheit seines Mitarbeiters Brian Zaremba. Der Schatzsucher hat so starke Schmerzen, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden muss.

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