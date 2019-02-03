Goldrausch in Alaska
Folge vom 03.02.2019: Der 24-Stunden-Test
44 Min.Folge vom 03.02.2019Ab 12
Edelmetall im Wert von 7,2 Millionen Dollar: Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, muss Parker Schnabels Team auf dem Claim in Nordamerika jeden Stein umdrehen. Doch nicht in jeder Erdschicht finden sich kostbare Schätze. Ein 24-Stunden-Test soll zeigen, ob der betreffende Abraum wertvolles Gold enthält. Dabei visieren die Männer eine Marke von mindestens 30 Unzen an. Rick Ness kann derweil am Quartz Creek Boden gutmachen. Aber dann gibt die Waschanlage des Abenteurers plötzlich merkwürdige Geräusche von sich.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.