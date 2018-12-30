Goldrausch in Alaska
Folge vom 30.12.2018: Trouble mit dem Truck
45 Min.Folge vom 30.12.2018Ab 12
Es wird Zeit, dass endlich Geld in die Kasse kommt. Aber Parker Schnabel und sein Team können ihre Waschanlage und das Förderband erst in Betrieb nehmen, wenn das Fundament steht. „Sluicifer“ soll auf einem 15 Meter hohen Damm aus 40 000 Kubikmetern Abraum thronen - deshalb schaffen drei Muldenkipper pro Stunde 18 Ladungen Erdreich herbei. Um ihre Fracht abzuwerfen, fahren die tonnenschweren Vehikel rückwärts an den Abhang heran. Dabei gerät ein Fahrer mächtig ins Schwitzen. Ist Trucker Ali Amir dem Stress nicht gewachsen?
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.