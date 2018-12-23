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Goldrausch in Alaska

Hoffmans Geister

DMAXFolge vom 23.12.2018
Hoffmans Geister

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Goldrausch in Alaska

Folge vom 23.12.2018: Hoffmans Geister

44 Min.Folge vom 23.12.2018Ab 6

Zeit ist Geld! Dieser Leitspruch gilt auch im Goldgräber-Business. Deshalb will Klondike-Veteran Tony Beets die Eimerkette seines Schwimmbaggers in einem Stück zum Eureka Creek transportieren. Doch das 14 Tonnen schwere Monstrum wurde mit Nieten an der Dregde verankert. Daher kommen in Nordamerika Acetylen-Sauerstoff-Schneidbrenner zum Einsatz, die bis zu dreitausend Grad heiß werden. Parker Schnabel muss derweil in der Not improvisieren. Dabei sind am Indian River handwerkliche Skills und Maschinebaukenntnisse gefragt.

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