Das Gold liegt auf der StraßeJetzt kostenlos streamen
Goldrausch in Alaska
Folge vom 24.03.2019: Das Gold liegt auf der Straße
44 Min.Folge vom 24.03.2019Ab 12
Die Familie geht ihm über alles: Deshalb freut sich Parker Schnabel wie ein Schneekönig, als ihm seine Eltern auf dem Claim in Nordamerika einen Besuch abstatten. Roger und Nancy sind mächtig stolz auf die Leistungen ihres Sohnes, der aller Voraussicht nach auch in diesem Jahr mit seinem Team wieder ein Rekordergebnis einfahren wird. Die Geschichte hat jedoch einen großen Haken: Tony Beets verdient an Parkers Erfolgen kräftig mit. Dies kann der junge Minen-Boss nur ändern, indem er zukünftig auf seinem eigenen Grund und Boden schürft.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-9, Season 9-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.