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Goldrausch in Alaska

Das Gold liegt auf der Straße

DMAXFolge vom 24.03.2019
Das Gold liegt auf der Straße

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Goldrausch in Alaska

Folge vom 24.03.2019: Das Gold liegt auf der Straße

44 Min.Folge vom 24.03.2019Ab 12

Die Familie geht ihm über alles: Deshalb freut sich Parker Schnabel wie ein Schneekönig, als ihm seine Eltern auf dem Claim in Nordamerika einen Besuch abstatten. Roger und Nancy sind mächtig stolz auf die Leistungen ihres Sohnes, der aller Voraussicht nach auch in diesem Jahr mit seinem Team wieder ein Rekordergebnis einfahren wird. Die Geschichte hat jedoch einen großen Haken: Tony Beets verdient an Parkers Erfolgen kräftig mit. Dies kann der junge Minen-Boss nur ändern, indem er zukünftig auf seinem eigenen Grund und Boden schürft.

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