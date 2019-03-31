Voller Einsatz an allen FrontenJetzt kostenlos streamen
Goldrausch in Alaska
Folge vom 31.03.2019: Voller Einsatz an allen Fronten
43 Min.Folge vom 31.03.2019Ab 12
Rick Ness und seinem Team fehlen noch 60 Unzen. Deshalb mobilisieren die Glücksritter am Quartz Creek ihre letzten Reserven. Aber die Natur wirft den Männern beim Endspurt in der Wildnis regelmäßig Knüppel zwischen die Beine. Bitterkalte Minustemperaturen verwandeln den Claim der Goldgräber über Nacht in eine spiegelglatte Eisbahn. Tony Beets und seine Helfer bringen derweil mit zwei Kränen die 13 Tonnen schwere Trommel ihres Schwimmbaggers in Position, um das Herzstück der riesigen Maschine in den Stahlrahmen einzupassen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-9, Season 9-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.