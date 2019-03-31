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Goldrausch in Alaska

Voller Einsatz an allen Fronten

DMAXFolge vom 31.03.2019
Voller Einsatz an allen Fronten

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Goldrausch in Alaska

Folge vom 31.03.2019: Voller Einsatz an allen Fronten

43 Min.Folge vom 31.03.2019Ab 12

Rick Ness und seinem Team fehlen noch 60 Unzen. Deshalb mobilisieren die Glücksritter am Quartz Creek ihre letzten Reserven. Aber die Natur wirft den Männern beim Endspurt in der Wildnis regelmäßig Knüppel zwischen die Beine. Bitterkalte Minustemperaturen verwandeln den Claim der Goldgräber über Nacht in eine spiegelglatte Eisbahn. Tony Beets und seine Helfer bringen derweil mit zwei Kränen die 13 Tonnen schwere Trommel ihres Schwimmbaggers in Position, um das Herzstück der riesigen Maschine in den Stahlrahmen einzupassen.

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