Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 02.12.2012: Die große Chance
45 Min.Folge vom 02.12.2012Ab 12
Der Winter hat Alaska fest im Griff. Seit die Temperaturen auf bis zu minus 30 Grad gefallen sind, haben die meisten Goldtaucher das Küstenstädtchen Nome längst verlassen. Nicht so Shawn Pomrenke und seine Crew: Zusammen mit zwei anderen Teams wollen die Männer versuchen, den Naturgewalten zu trotzen. Es ist zwar äußerst gefährlich, unter einer geschlossenen Eisdecke zu tauchen, doch der Mut der Schatzsucher könnte sich auszahlen. Während sich die Konkurrenz am Ofen wärmt, wittern Shawn und seine Jungs ihre große Chance.
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Genre:Reality, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 10-13: Warner Bros. Discovery, Inc.