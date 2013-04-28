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Goldtaucher der Beringsee

Mit dem Rücken zur Wand

DMAXFolge vom 28.04.2013
Mit dem Rücken zur Wand

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Goldtaucher der Beringsee

Folge vom 28.04.2013: Mit dem Rücken zur Wand

44 Min.Folge vom 28.04.2013Ab 12

Über der Beringsee kreist der Pleitegeier. Die Ausbeute der Goldtaucher auf der "Christine Rose" war zwar in den vergangenen Tagen besser als erwartet - die Männer haben über 50 Unzen Edelmetall an Deck geholt - doch am Ende wird es für die Crew wohl trotzdem nicht reichen: In wenigen Tagen ist eine fette Rechnung für die Bergungsrechte fällig, und noch haben die Männer nicht die geringste Ahnung, wo sie die 200.000 Dollar hernehmen sollen.

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