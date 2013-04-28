Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 28.04.2013: Mit dem Rücken zur Wand
44 Min.Folge vom 28.04.2013Ab 12
Über der Beringsee kreist der Pleitegeier. Die Ausbeute der Goldtaucher auf der "Christine Rose" war zwar in den vergangenen Tagen besser als erwartet - die Männer haben über 50 Unzen Edelmetall an Deck geholt - doch am Ende wird es für die Crew wohl trotzdem nicht reichen: In wenigen Tagen ist eine fette Rechnung für die Bergungsrechte fällig, und noch haben die Männer nicht die geringste Ahnung, wo sie die 200.000 Dollar hernehmen sollen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 10-13: Warner Bros. Discovery, Inc.