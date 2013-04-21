Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 21.04.2013: Nervensache
44 Min.Folge vom 21.04.2013Ab 12
Bei den Schatztauchern liegen die Nerven blank: Bis jetzt hat noch kein Team genug Gold an Bord geholt, um die fälligen Rechnungen zu bezahlen. Da alle Kapitäne Tausende von Dollar in Benzin und Ausrüstung investiert haben, macht sich unter den Abenteurern Existenzangst breit. Wer seine Schulden nicht bezahlt, kann den Traum von Ruhm und Reichtum vergessen. Steve Pomrenke und seine Besatzung auf der "Christine Rose" wollen sich von der miesen Stimmung trotzdem nicht unterkriegen lassen. Sie sind fest entschlossen, das Unmögliche zu schaffen. Als vor ihrem Baggerschiff aber plötzlich ein Boot auftaucht und die Männer gezielt bei der Arbeit behindert, platzt dem sonst so besonnenen Skipper der Kragen. Er greift nach seinem Gewehr.
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Genre:Reality, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 10-13: Warner Bros. Discovery, Inc.