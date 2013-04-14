Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 14.04.2013: Augen zu und durch!
44 Min.Folge vom 14.04.2013Ab 12
Zum Jammern bleibt keine Zeit - auch wenn die Goldsucher vor der Küste von Nome weit hinter ihren Erwartungen zurückliegen. Stattdessen müssen jetzt alle die Ärmel hochkrempeln und ranklotzen, was das Zeug hält. Eigentümer Vernon Adkison wurde vom schlechten Wetter in den vergangenen Wochen besonders hart gebeutelt. Mit sechs Baggerschiffen unterhält er die größte Flotte und hat deshalb auch die höchsten Unkosten. Bis zum angepeilten Saison-Ziel fehlen dem Team aber noch 84 Unzen. Taucher Daryl Galipeau auf der „Wild Ranger“ sollte sich also besser auf Überstunden einstellen.
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Genre:Action, Abenteuer, Dokumentation, Dokumentation, Unterhaltung, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3, Season 10-13: Warner Bros. Discovery, Inc.