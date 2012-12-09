Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 09.12.2012: Vorsicht, Kurzschluss!
44 Min.Folge vom 09.12.2012Ab 12
Nichts als Sand, ohne ein einziges Körnchen Edelmetall. Shawn Pomrenke und seine Crew haben keine Wahl: Sie müssen an anderer Stelle ein neues Loch durch das Eis bohren, wenn sie heute noch Gold finden wollen. Hier verschwenden die Männer nur ihre kostbare Zeit. Im Sommer wäre diese Aktion kein Beinbruch, denn die Abenteurer könnten mit dem Boot einfach weiter aufs Meer hinausfahren. Im Winter stellt sich die Sache wesentlich schwieriger dar. Der Umzug mit der schweren Gerätschaft kostet das Team bestimmt einen ganzen Tag.
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Genre:Reality, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3, Season 10-13: Warner Bros. Discovery, Inc.