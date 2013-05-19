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Goldtaucher der Beringsee

R.I.P.

DMAXFolge vom 19.05.2013
R.I.P.

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Goldtaucher der Beringsee

Folge vom 19.05.2013: R.I.P.

44 Min.Folge vom 19.05.2013Ab 12

Goldtaucher John Bunce hatte ein ernstes Alkoholproblem. In Nome wusste praktisch jeder davon, denn in einer Küstenstadt mit kaum 4000 Einwohnern lassen sich solche Dinge nur schwer geheim halten. Trotzdem kann es Schatzsucher Zeke Tenhoff noch immer nicht fassen, dass sich sein Freund das Leben genommen hat. Die beiden kannten sich seit über 18 Jahren, und der Schatzsucher hätte niemals gedacht, dass es einmal so weit kommen würde. Doch jetzt ist sein Partner auf der "The Edge" tot und es ist an der Zeit, Abschied zu nehmen. Gemeinsam treten Zeke und Emily den Weg nach Anchorage an, zur Familie des Verstorbenen.

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