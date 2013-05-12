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Goldtaucher der Beringsee

Tragisches Ende

DMAXFolge vom 12.05.2013
Tragisches Ende

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Goldtaucher der Beringsee

Folge vom 12.05.2013: Tragisches Ende

44 Min.Folge vom 12.05.2013Ab 12

Goldtaucher Zeke Tenhoff fühlt sich wie in einem Alptraum: Gerade hat sich vor seinen Augen ein junger Mann erschossen. Es handelt sich um seinen Freund und Kollegen John Bounce. Die beiden hatten auf der "The Edge" zusammengearbeitet. John hielt sich die Pistole an den Kopf und drückte einfach ab. Als Zeke die Nummer des Polizeinotrufs wählt, zittern ihm die Hände. Er kann einfach nicht glauben, was er soeben gesehen hat. Wie konnte es nur dazu kommen, dass John keinen anderen Ausweg mehr sah, als Selbstmord zu begehen? Die Schreckensnachricht verbreitet sich unter den Schatzsuchern in Nome, Alaska, wie ein Lauffeuer.

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