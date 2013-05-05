Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 05.05.2013: Unter Druck
45 Min.Folge vom 05.05.2013Ab 12
Acht Stunden und 23 Minuten: Schatzsucher Daryl Galipeau hat gerade den längsten Tauchgang der Saison absolviert. Und die Ausbeute ist nicht schlecht: Die rund drei Unzen Edelmetall, die der Goldtaucher vom Grund der Beringsee geborgen hat, sind umgerechnet etwa 4800 Dollar wert. Damit setzt er seinen Kollegen Steve Riedel an Deck der „Wild Ranger“ mächtig unter Druck. Für ihn lief es in diesem Jahr nicht wirklich rund. Wenn Steve seinen Job behalten will, muss er sich deutlich steigern.
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Genre:Action, Abenteuer, Dokumentation, Dokumentation, Unterhaltung, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3, Season 10-13: Warner Bros. Discovery, Inc.