Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 23.12.2012: Dünnes Eis
44 Min.Folge vom 23.12.2012Ab 6
Diese Nachricht ist eine Hiobsbotschaft für die Crew der „Shamrock“: Besatzungsmitglied Cody Moen muss die Saison in Alaska beenden, da sein Trommelfell schwer verletzt ist. In diesem Zustand kann er nicht länger nach Gold tauchen. Da die permanenten Druckschwankungen unter Wasser für die Ohren ziemlich ungesund sind, wird es eine Zeit dauern, bis er wieder einsatzfähig ist. Doch ohne ihren besten Mann wird die Crew jetzt noch härter schuften müssen. Außerdem macht den Schatzsuchern vor der Küste von Nome das Tauwetter zu schaffen. Die Abenteurer bewegen sich mit ihrem schweren Equipment buchstäblich auf dünnem Eis.
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Genre:Action, Abenteuer, Dokumentation, Dokumentation, Unterhaltung, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3, Season 10-13: Warner Bros. Discovery, Inc.