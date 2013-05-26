Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 26.05.2013: Eiszeit
45 Min.Folge vom 26.05.2013Ab 12
Da der Hafen von Nome praktisch über Nacht zugefroren ist, müssen sich die Schatzsucher in Alaska mit schweren Baggern durchs Eis kämpfen. Den Wintereinbruch hätten die Abenteurer gerne noch etwas hinausgezögert, denn kaum ein Team hat sein Soll bis jetzt erfüllt. Doch Goldtauchen ist eben kein Wunschkonzert - deshalb treiben die Kapitäne ihre Crews kurz vor Saisonende noch einmal zu Höchstleistungen an. Zeke Tenhoff fällt die Rückkehr in den Arbeitsalltag besonders schwer, denn er gibt sich eine Mitschuld am tragischen Tod seines Freundes John. Doch auch ihm bleibt keine Wahl: Die "The Edge" hat bisher nur mickrige 35 Unzen aus der Beringsee geborgen - das reicht hinten und vorne nicht.
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Genre:Reality, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 10-13: Warner Bros. Discovery, Inc.