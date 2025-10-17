Großstadtrevier
Folge 1: Wühlmäuse
48 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Eine Frau kommt mit einer seltsamen Frage auf das 14. Revier: Sie möchte wissen, ob man Anzeige erstatten muss, wenn man Kenntnis von einem geplanten Verbrechen erhält, und auch, ob man eine Belohnung bekommt, wenn man ein solches Verbrechen verhindert. Tanja König ermuntert die Frau, offen zu reden ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Großstadtrevier
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12