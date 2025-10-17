Zum Inhalt springenBarrierefrei
Großstadtrevier

Wühlmäuse

ARD PlusStaffel 10Folge 1vom 17.10.2025
Folge 1: Wühlmäuse

48 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Eine Frau kommt mit einer seltsamen Frage auf das 14. Revier: Sie möchte wissen, ob man Anzeige erstatten muss, wenn man Kenntnis von einem geplanten Verbrechen erhält, und auch, ob man eine Belohnung bekommt, wenn man ein solches Verbrechen verhindert. Tanja König ermuntert die Frau, offen zu reden ...

