Großstadtrevier
Folge 4: Gute Nachbarschaft
48 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Dirk und Tanja müssen sich mit einer Nachbarschaftsstreiterei beschäftigen, die mit immer zweifelhafteren Methoden ausgetragen wird. Dazu gehören Videoaufnahmen von einer Gartenparty, die Dirk selbst in Schwierigkeiten bringen, denn sie zeigen ihn mit einem Joint in der Hand. Als sich der Verdacht erhärtet, dass in seiner Anwesenheit Drogen gehandelt wurden, wird es höchste Zeit für die Mannschaft vom 14. Revier, die Wahrheit ans Tageslicht zu fördern ...
Genre:Krimi-Drama
