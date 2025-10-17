Großstadtrevier
Folge 11: Aus lauter Liebe
48 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Auf dem 14. Revier melden die lebhafte, gefühlvolle Anna sowie die kühle, elegante Irene ihren Mann als vermisst. Es dauert nicht lange und die beiden Damen erkennen, dass sie sich um denselben Mann Sorgen machen. Der Bigamist jedoch bleibt verschwunden, und bald gibt es erste, beunruhigende Anzeichen für ein Gewaltverbrechen ...
