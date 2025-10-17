Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jens, 7 Jahre

Folge 10: Jens, 7 Jahre

48 Min.
Ab 12

Als Tanja König den siebenjährigen Jens kennen lernt, ahnt sie noch nicht, welch rettende Rolle ihr und ihrem Kollegen Krüger im Leben der verarmten Binnenschiffer-Familie Heinsen zufallen wird. Deren Lage verschärft sich dramatisch, als dem alten Schiffer aus gesundheitlichen Gründen die Fahrerlaubnis entzogen wird ...

