Großstadtrevier
Folge 10: Jens, 7 Jahre
48 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Als Tanja König den siebenjährigen Jens kennen lernt, ahnt sie noch nicht, welch rettende Rolle ihr und ihrem Kollegen Krüger im Leben der verarmten Binnenschiffer-Familie Heinsen zufallen wird. Deren Lage verschärft sich dramatisch, als dem alten Schiffer aus gesundheitlichen Gründen die Fahrerlaubnis entzogen wird ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Großstadtrevier
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NDR