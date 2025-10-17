Zum Inhalt springenBarrierefrei
Großstadtrevier

Das zweite Gesicht

ARD PlusStaffel 10Folge 6vom 17.10.2025
Folge 6: Das zweite Gesicht

48 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Völlig aufgelöst erscheint Paula Kwiatkowsky auf dem 14. Revier: Sie hat letzte Nacht im Traum den bevorstehenden Tod einer fremden Frau gesehen. Um das Leben der Unbekannten zu retten, bittet sie um Mithilfe der Polizei. Doch die Beamten glauben nicht an Paulas hellseherische Fähigkeiten. Ihre Beschreibungen sind viel zu ungenau, und wahrscheinlich ist sie sowieso nur eine arme Irre, die sich wichtig machen will. Doch dann geschieht das Unglaubliche: Ihre Voraussagungen treffen nach und nach ein. Und ausgerechnet Dirk Matthies macht Paula eine schreckliche Prophezeiung: Bei einem seiner nächsten Einsätze warte der Tod auf ihn ...

