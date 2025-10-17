Zum Inhalt springenBarrierefrei
Großstadtrevier
Staffel 10Folge 12vom 17.10.2025
49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Tanja König ist eine engagierte Beamtin. Wer sich engagiert, kann sich Feinde machen. Anonyme Anrufe, mysteriöse Geschenke und ein Drohbrief machen ihr zu schaffen. Tanjas alltäglicher Dienst, der sie und Dirk auch oft zu &#39;Stammkunden&#39; führt, bekommt plötzlich eine andere Qualität. So bemüht sich Tanja um eine Frau, die immer wieder Opfer der Gewalttätigkeit ihres Mannes wird. Der Mann droht Tanja – aber steckt er auch hinter der Kampagne gegen sie? Ein frisch entlassener Knacki, an dessen Festnahme Tanja maßgeblich beteiligt war, kommt für Dirk, Dietmar Steiner und und Kollegin &quot;Harry&quot; ebenfalls nicht infrage. Solange der Täter nicht gefunden ist, organisieren die Kollegen einen kleinen Personenschutz für Tanja ...

