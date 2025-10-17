Zum Inhalt springenBarrierefrei
Großstadtrevier
Staffel 10Folge 13vom 17.10.2025
Folge 13: Das Stuntgirl

47 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Tanja König und Beate Vogt sind zusammen zur Schule gegangen. Auf einem Klassentreffen sehen sie sich nach Jahren wieder. Tanja ist Polizistin geworden, Beate Stuntgirl. Als Tanja und Dirk zur Absperrung bei Dreharbeiten eingesetzt werden, für die Beate Stunts macht, wird Tanja schnell klar, dass Beates &#39;große Liebe&#39; der Stuntman Frank Urbauer, sie nur noch als Kollegin mag. Mehr als eine kleine Affäre ist sie für ihn nie gewesen. Eine kleine Affäre hätte er gern auch mit Tanja. Beate reagiert blind vor Eifersucht und versucht, sich und ihn beim Stunt umzubringen ...

