Großstadtrevier
Folge 2: Der blonde Engel
49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Der blonde Engel' ist eine attraktive, intelligente Frau um die vierzig. Näheres über ihre Identität weiß man nicht, denn 'der blonde Engel' ist eine gesuchte Heiratsschwindlerin. Als sich auf dem 14. Revier ein neues Opfer der Betrügerin meldet, ist das für alle, außer Dietmar Steiner, Routine. Der hat nämlich gerade per Kontaktanzeige eine attraktive, intelligente Frau um die vierzig kennen gelernt. Steiner will seiner neuen Freundin nicht misstrauen, und doch sind gewisse Verdachtsmomente unübersehbar ...
Weitere Folgen in Staffel 10
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Großstadtrevier
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12