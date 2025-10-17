Zum Inhalt springenBarrierefrei
Großstadtrevier
Staffel 10
Folge 7
vom 17.10.2025
Folge 7: Der Praktikant

48 Min.
Ab 12

Frisch von der Polizeischule kommt der junge Praktikant Marc Haussner auf das 14. Revier; er wird von Tanja und Dirk unter die Fittiche genommen. Marcs erster Einsatz führt die drei zum &#39;Dandy Club&#39;, einem Travestie-Theater mit buntem Showprogramm. Ein typischer Routinefall: Ein Anwohner beschwert sich ständig über angebliche Ruhestörung und Falschparkerei ...

