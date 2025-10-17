Großstadtrevier
Folge 7: Der Praktikant
48 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Frisch von der Polizeischule kommt der junge Praktikant Marc Haussner auf das 14. Revier; er wird von Tanja und Dirk unter die Fittiche genommen. Marcs erster Einsatz führt die drei zum 'Dandy Club', einem Travestie-Theater mit buntem Showprogramm. Ein typischer Routinefall: Ein Anwohner beschwert sich ständig über angebliche Ruhestörung und Falschparkerei ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Großstadtrevier
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12