Großstadtrevier

Verliebt im Einsatz

Staffel 10Folge 8vom 17.10.2025
Folge 8: Verliebt im Einsatz

49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Sie bleiben die Sorgenkinder des 14. Reviers, die jugendlichen Autoknacker, genannt Crashkids. Sie hängen herum, knacken oder leihen sich Autos, stets mit einem Bein im Knast oder im Grab. Aufgrund einer Verhaftung macht sich Tanja König vom 14. Revier Gedanken, wie man den Jugendlichen helfen, ihnen einen Lebensinhalt geben kann ...

