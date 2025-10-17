Großstadtrevier
Folge 8: Verliebt im Einsatz
49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Sie bleiben die Sorgenkinder des 14. Reviers, die jugendlichen Autoknacker, genannt Crashkids. Sie hängen herum, knacken oder leihen sich Autos, stets mit einem Bein im Knast oder im Grab. Aufgrund einer Verhaftung macht sich Tanja König vom 14. Revier Gedanken, wie man den Jugendlichen helfen, ihnen einen Lebensinhalt geben kann ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Großstadtrevier
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12