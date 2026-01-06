Zum Inhalt springenBarrierefrei
Großstadtrevier

Aller Anfang ist schwer

ARD PlusStaffel 13Folge 1vom 06.01.2026
Folge 1: Aller Anfang ist schwer

49 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Anna Bergmann ist die neue Kollegin auf dem 14. Revier. Ihre erste Amtshandlung führt sie gleich auf den Kiez von St. Pauli: Der vorbestrafte Horst Sass ist nach einem Freigang nicht wieder ins Gefängnis zurückgekehrt und hat einen Raubüberfall auf einen kleinen Laden verübt. Um an Geld zu kommen, nimmt Sass Kontakt zu seinem alten Freund Achim Klotz auf, einem Türsteher auf St. Pauli, der mit größeren Mengen Ecstasy dealt ...

