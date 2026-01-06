Zum Inhalt springenBarrierefrei
Leere Versprechungen

ARD PlusStaffel 13Folge 3vom 06.01.2026
Folge 3: Leere Versprechungen

49 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Alleinstehende und vermögende Herren sind die dankbaren Opfer des Einbrechers Stefan Grube und seiner äußerst wandlungsfähigen Komplizin. Als Heiratsvermittler getarnt, schleicht sich Grube bei Herrn Münster ein, führt mit ihm ein &#39;persönliches Gespräch&#39;, um sich nebenbei mit den Einstiegsmöglichkeiten in seinem Haus vertraut zu machen, und &#39;vermittelt&#39; ihm dann ein Rendezvous mit seiner Komplizin Frau Reich ...

ARD Plus
