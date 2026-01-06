Großstadtrevier
Folge 5: Abrakadabra
49 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Dirk Matthies trifft einen Kumpel aus alten Musiker-Zeiten wieder: Ulf ist ein sympathischer Spät-Hippie und ewiger Verlierer. Dabei hätte sich für ihn das Blatt zum Besseren wenden können, denn der Top-Hit 'Abrakadabra' stammt von ihm. Aber Ulf wurde von Mike Decker, einem talentfreien Musikerkollegen, um seine Lorbeeren und Tantiemen betrogen ...
Weitere Folgen in Staffel 13
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Großstadtrevier
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12