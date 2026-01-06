Zum Inhalt springenBarrierefrei
Großstadtrevier

Racheengel

Staffel 13Folge 12vom 06.01.2026
Racheengel

RacheengelJetzt kostenlos streamen

Großstadtrevier

Folge 12: Racheengel

48 Min.Ab 12

Eva Schmölders, eine junge Frau im Rollstuhl, veranstaltet in ihrem Gartenhaus Schießübungen. Dirk und Anna beschlagnahmen ihr Gewehr. Was zunächst nach einer Alltagsgeschichte aussieht, wächst sich zu einer größeren Sache aus. Der Ex-Rauschgifthändler Sievers wird einen Tag, nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde, vor seinem Haus angeschossen. &quot;Harry&quot; Möller und Henning Schulz waren ihm auf der Spur, da sie von einem Informanten gehört hatten, dass Sievers noch Geld aus alten Drogen-Geschäften versteckt hält ...

