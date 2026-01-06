Großstadtrevier
Folge 12: Racheengel
48 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Eva Schmölders, eine junge Frau im Rollstuhl, veranstaltet in ihrem Gartenhaus Schießübungen. Dirk und Anna beschlagnahmen ihr Gewehr. Was zunächst nach einer Alltagsgeschichte aussieht, wächst sich zu einer größeren Sache aus. Der Ex-Rauschgifthändler Sievers wird einen Tag, nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde, vor seinem Haus angeschossen. "Harry" Möller und Henning Schulz waren ihm auf der Spur, da sie von einem Informanten gehört hatten, dass Sievers noch Geld aus alten Drogen-Geschäften versteckt hält ...
Großstadtrevier
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12