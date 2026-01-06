Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 13Folge 9vom 06.01.2026
48 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Beim Feierabend-Bier lernt Dirk Matthies den etwa gleichaltrigen Robert Nolte kennen. Nolte ist, wie Dirk, ein waschechter Hamburger Jung, bodenständig und geradeaus, niemals um einen Spruch verlegen. In gewisser Weise ist Nolte für Dirk eine Art Spiegelbild, fast ein Zwillingsbruder - jedoch mit einem entscheidenden Unterschied: Robert Nolte ist ein Krimineller, der an einer brutalen Entführung beteiligt war ...

