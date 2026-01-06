Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 13Folge 4vom 06.01.2026
Folge 4: Hecht oder Brasse

48 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Dirk Matthies und Anna Bergmann nehmen die Jugendlichen Adrian und Matthias fest, die eine Reihe von Diebstählen begangen haben. Dabei stoßen sie auf den erst elf Jahre alten Christoph, der sich den beiden älteren Jungen angeschlossen hat. Für die Beamten ist der Umgang mit diesen jugendlichen Strafträtern eine hoffnungslose Routinearbeit. Adrian und Matthias sind durch Festnahmen, Verhöre und Strafandrohung nicht mehr zu beeindrucken. Und auch die Versuche, den kleinen Christoph zur Besinnung zu bringen, sind vergeblich ...

ARD Plus
