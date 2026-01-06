Zum Inhalt springenBarrierefrei
Großstadtrevier
Staffel 13Folge 13vom 06.01.2026
49 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Ein altes, russlanddeutsches Ehepaar kommt in Hamburg mit dem Schiff an. Die beiden haben viel Geld bei sich; die alte Frau will sich hier einer Operation unterziehen. Unglücklicherweise fallen sie zwei Ganoven ins Auge: Hannes, dem Zimmerkellner in einer Absteige auf St. Pauli, und dessen eben aus dem Knast entlassenen Kumpel Richi. Unter dem Vorwand der Hilfsbereitschaft lotsen die Ganoven die arglosen Alten in Hannes&#39; Absteige. Hier soll Richi die beiden berauben. Doch der weigert sich überraschend. Hannes findet einen anderen Komplizen für den Raub an dem älteren Ehepaar und versucht nun, Richi den Überfall auf die Alten anzuhängen ...

