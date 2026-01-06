Großstadtrevier
Folge 2: Unter einem Dach
49 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Dirk und Anna werden zu einer einsam gelegenen Bushaltestelle gerufen, wo ein alter Mann offenbar einen Schlaganfall erlitten hat. Für die beiden Polizisten vom 14. Revier ergeben sich Anhaltspunkte, dass Ludwig Gatermann in einem lebensbedrohlichen Zustand hier ausgesetzt wurde. Doch wer sollte das einem einsamen, etwas verwirrten Rentner antun? Die Spur führt zu Ludwigs alter Wohnung, die er vor kurzer Zeit aufgab, um in ein Altersheim umzuziehen. In dem Haus bemerken Dirk und Anna bald einige Merkwürdigkeiten: Ludwigs langjährige Nachbarin, Frau Spreckelsen, eine sympathische alte Dame, hat offenbar Angst ...
Großstadtrevier
