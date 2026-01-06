Großstadtrevier
Folge 10: Auf Abwegen
48 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Jugendliche Einbrecher machen die Häuser im 14. Revier unsicher. Es handelt sich um Kinder aus Albanien, die von erwachsenen Landsleuten für ihre kriminellen Machenschaften missbraucht werden. Revierführer Rolf Bogner verpflichtet die Polizisten seiner Wache, sich in der anstehenden Nachtschicht verstärkt um dieses Problem zu kümmern. Schon bald gibt es tatsächlich den ersten Erfolg. "Harry" Möller und Henning Schulz können einen verdächtigen Jungen festnehmen ...
Großstadtrevier
Genre:Krimi, Thriller, Drama
