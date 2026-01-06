Großstadtrevier
Folge 7: Harte Bandagen
49 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
In seinen jungen Jahren war Dirk Matthies Mitglied im Boxverein von St. Pauli. Unverhofft kommt er mit seinem alten Club wieder in Kontakt. Zunächst ein Routineeinsatz: In einer Imbissbude, die einem Ex-Boxchampion gehört, randaliert eine Gruppe von Jugendlichen. Dabei wird ein junger Boxer so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus muss. Die Beamten des 14. Reviers nehmen die an der Schlägerei Beteiligten mit auf die Wache. Dort stellt sich heraus, dass hinter den Streitigkeiten eine Rivalität innerhalb des Boxvereins steht ...
