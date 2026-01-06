Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Großstadtrevier

Harte Bandagen

ARD PlusStaffel 13Folge 7vom 06.01.2026
Harte Bandagen

Harte BandagenJetzt kostenlos streamen

Großstadtrevier

Folge 7: Harte Bandagen

49 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

In seinen jungen Jahren war Dirk Matthies Mitglied im Boxverein von St. Pauli. Unverhofft kommt er mit seinem alten Club wieder in Kontakt. Zunächst ein Routineeinsatz: In einer Imbissbude, die einem Ex-Boxchampion gehört, randaliert eine Gruppe von Jugendlichen. Dabei wird ein junger Boxer so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus muss. Die Beamten des 14. Reviers nehmen die an der Schlägerei Beteiligten mit auf die Wache. Dort stellt sich heraus, dass hinter den Streitigkeiten eine Rivalität innerhalb des Boxvereins steht ...

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Großstadtrevier
ARD Plus
Großstadtrevier

Großstadtrevier

Alle 15 Staffeln und Folgen