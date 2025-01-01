Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 1: Carmen ist schwanger
25 Min.Ab 12
Damit hat Carmen nicht gerechnet: Ihr Schwangerschaftstest ist positiv. Doch wer aus der Heerschar ihrer Verehrer könnte der Vater sein? Angesichts des unehelichen Nachwuchses gerät Dieter in Panik. Wenn der Leibliche nicht aufzutreiben ist, muss eben Ersatz gefunden werden. Und wer wäre besser geeignet als Dieters trotteliger Freund Herbert? Doch gerade als der von seiner Vaterschaft überzeugt werden konnte, taucht der leibliche Vater auf: Ein Traum von einem Mann ...
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH