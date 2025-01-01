Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Carmen ist schwanger

ConstantinStaffel 2Folge 1
25 Min.Ab 12

Damit hat Carmen nicht gerechnet: Ihr Schwangerschaftstest ist positiv. Doch wer aus der Heerschar ihrer Verehrer könnte der Vater sein? Angesichts des unehelichen Nachwuchses gerät Dieter in Panik. Wenn der Leibliche nicht aufzutreiben ist, muss eben Ersatz gefunden werden. Und wer wäre besser geeignet als Dieters trotteliger Freund Herbert? Doch gerade als der von seiner Vaterschaft überzeugt werden konnte, taucht der leibliche Vater auf: Ein Traum von einem Mann ...

