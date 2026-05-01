Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 11: Die schwule Attacke
24 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 12
Dieter stellt mit Schrecken fest, dass es sich bei seinen neuen Mietern um ein schwules Pärchen handelt. Von nun an unternimmt er alles, um die beiden wieder loszuwerden. Zu diesem Zweck lässt er Dackelkamerad Herbert einen Stricher spielen, um die notwendigen Beweise für die nackten Tatsachen zu sammeln. Währenddessen erfreut sich Carmen an dem neuen Paar - einer der Jungs ist ganz ihr Typ. Von nun an setzt sie alles daran, die beiden von ihren weiblichen Reizen zu überzeugen.
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Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Constantin Film Verleih GmbH