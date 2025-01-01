Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Staffel 2Folge 3
Folge 3: Der Karnevals-Coup

24 Min.Ab 12

Rosenmontag in Köln-Kalk: Der Dackelclub begeht Karneval in gewohnt militärischer Form, die Dackel sind mit festlichen Hüten geschmückt, als die Horror-Meldung für Dieter aus dem Radio kommt: Ein Einbrecher, als alte Frau verkleidet, hat eine Wohnung in Kalk ausgeräumt! Mit Schlagstöcken und Funkgeräten bewaffnet, gehen Dieter und Herbert auf Ganovenjagd ...

