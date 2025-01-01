Zum Inhalt springenBarrierefrei
25 Min.Ab 12

Als Tochter Carmen bekannt gibt, dass sie zu dem unwiderstehlichen SLK-Fahrer Guido ziehen möchte, platzt Dieter der Kragen. Er ist absolut gegen die Pläne seiner Tochter und heckt mit seinem Dackelkamerad Herbert einen Plan aus: Sein Kumpel soll Guido aus dem Weg räumen. Doch mit Schrecken stellt Dieter fest, dass sein Freund zu weit gegangen ist: Sanitäter berichten ihm von einem tödlichen Unfall im Heizungskeller, bei dem nur ein Häufchen Asche übrig blieb. Ist Guido tot?

