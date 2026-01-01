Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Geiseln ohne Gnade

Staffel 2Folge 10
Geiseln ohne Gnade

Folge 10: Geiseln ohne Gnade

24 Min.Ab 12

Lisbeth und die Kinder sind stinksauer, als sie erfahren, dass ihr Urlaub auf Mallorca gestrichen ist, weil Dieter das gesparte Geld in die Ausbildung von Bodo als Drogen-Dackel investiert hat. Auf diese Weise soll der Drogenhandel in der Wohngemeinschaft unterbunden werden. Als Dieter zur Unterstützung die Polizei anruft, bezieht ein flüchtiger Bankräuber das Einsatzkommando auf sich und sucht in der Wohnung der Krauses Zuflucht. Tommie und Carmen nutzen die Situation aus ...

