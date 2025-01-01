Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 2: Dackel kross süß-sauer
24 Min.Ab 12
Bei den Krauses fehlt es hinten und vorne: Mutter Lisbeth wird das Haushaltsgeld knapp, den Kindern das Taschengeld. Nur einer lebt in Saus und Braus, wird verwöhnt mit Leckereien und Vergünstigungen: Bodo. Der Zorn der Familie steigert sich zum Wahnsinn: Bodo muss weg! Ein Glück, dass ein Chinese auftaucht, um für seinen Imbiss "Shanghai" zu werben. Er liebt nämlich Hunde ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
