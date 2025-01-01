Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 13: Der Mörder
24 Min.Ab 12
Dieter ist auf der Jagd - er will einen bösartigen Marder zur Strecke bringen. Dummerweise schnappt die Falle bei seinem Dienstherren, Herrn Makielski, zu. Auch wenn dieser Zwischenfall zu Dieters Entlassung führt, kämpft er weiter gegen das Tier. Inzwischen haben sich Tommie und Carmen für Halloween verkleidet. Missverständlicherweise hält Carmen einen entlaufenen Mörder für einen Gast der Halloween-Party ...
